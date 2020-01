Câmara de Famalicão investe no parque desportivo

A Câmara Municipal aprovou um pacote de investimentos, no valor de 55 mil euros, para melhorar o parque desportivo. Nele estão incluídos os 21 mil euros para a instalação de um novo sistema de iluminação LED no recinto da Associação Desportiva Juventude de Mouquim.

Foram também contempladas a Associação Cultural e Recreativa de Avidos, o Bairro Futebol Clube, o Grupo Desportivo de Cavalões e o Clube Desportivo de Lousado, num valor total de investimento municipal que ronda os 55 mil euros. A maioria das intervenções englobadas neste valor prende-se com a realização de obras de melhoramento e de valorização dos recintos desportivos.

No caso do Clube Desportivo de Lousado, viu aprovado um apoio no valor de 14 mil euros para a aquisição de uma estrutura modular para balneários e para o reforço da iluminação do seu recinto. A Associação Cultural e Recreativa de Avidos contou com 4500 euros, tendo em vista a realização de obras de reabilitação do campo de jogos, que vão dar melhores condições para a prática de Futsal.

De acordo com o presidente de Câmara, trata-se de um investimento «inevitável, necessário e desejável» que, de acordo com Paulo Cunha, é também representativo do crescimento das associações desportivas do concelho.