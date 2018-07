Câmara de Famalicão investe na requalificação dos adros das igrejas do concelho

Só nos últimos dois anos, desde 2016, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já investiu quase 300 mil euros na atribuição de apoios para a reabilitação e arranjos de diversos adros de igrejas do concelho. Arnoso Santa Eulália, Portela, Esmeriz e Lousado foram as freguesias beneficiadas com o investimento municipal que inclui muitas vezes a requalificação de acessos e zonas envolventes.

No passado sábado, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, inaugurou as obras realizadas no adro da igreja de Lousado e salientou a importância “destes espaços comunitários para as freguesias e para as suas populações”.

O presidente da Junta de Freguesia de Lousado, Jorge Ferreira, mostrou-se “muito satisfeito” com a obra concluída, realçando que “o espaço do adro da igreja é um dos ex-libris da freguesia e um dos seus cartões de visita”.

As obras contaram com uma comparticipação municipal de cerca de 60 mil euros, tendo sido executadas em duas fases.