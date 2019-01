Câmara de Famalicão investe 330 mil euros para reforçar iluminação e lombas nas passadeiras

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a desenvolver um reforço da segurança das passadeiras que atravessam as estradas do concelho, através do desenvolvimento de um Plano de Segurança Rodoviária assente na instalação de sistemas inteligentes de iluminação, no aumento da iluminação vertical e horizontal e na sobreelevação do piso, abrangendo todo o território municipal.

As medidas a aplicar são ajustadas em função do contexto de localização da cada uma das travessias pedonais e procuram garantir por um lado uma maior visibilidade ao condutor da existência de peões na travessia e obrigar à moderação da velocidade na proximidade das mesmas.

O objetivo é, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “reforçar a segurança dos peões nos atravessamentos, tornando as vias do concelho mais seguras para todos”. Neste âmbito foram colocadas recentemente no concelho 84 passadeiras com lomba, 102 passadeiras com sistema de iluminação LED e painel solar, 2 passadeiras eletrificadas e 4 passadeiras com eletrificação inteligente, perfazendo um investimento superior a 300 mil euros

A Avenida de França, na proximidade da zona escolar, por exemplo, está agora equipada com um equipamento tecnológico que transforma as passadeiras de peões sem gestão de tráfego, em passadeiras seguras e inteligentes, através de um sistema inovador, que alerta os condutores quando um peão vai atravessar aquela passadeira com recurso a sensores. Também na Avenida Marechal Humberto Delgado já é possível perceber o efeito deste esforço com a eletrificação das passadeiras que a atravessam, tornando-as muito mais visíveis aos condutores do que o eram até agora.

O programa vai continuar a ser desenvolvido durante o ano de 2019, prevendo-se novos investimentos com vista ao reforço da segurança das pessoas, reforço que tem sido assegurado também através da execução de um vasto conjunto de obras na requalificação de vias municipais com melhoramento de pavimento e criação de passeios para peões.

“As estradas são tanto dos veículos como dos peões. A nossa grande preocupação é dotar as estradas de condições de acessibilidade para que todos as possam utilizar com o máximo de segurança possível , refere o Presidente da Câmara Municipal Paulo Cunha.