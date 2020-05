Câmara de Famalicão investe 280 mil euros no apoio à renda

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai apoiar 274 famílias do concelho, ao longo de um ano, nas suas despesas com a habitação. A proposta para a atribuição dos apoios foi aprovada na passada quinta-feira, em reunião do executivo no âmbito do programa municipal “Casa Feliz – Apoio à Renda”. A medida implica um investimento municipal de 279.600 mil euros.

Os apoios são divididos em três escalões A, B e C, correspondendo a 100 euros, 75 euros e 50 euros mensais. Com o escalão A foram beneficiadas 134 famílias, com o Escalão B 116 e com o Escalão C 24 famílias.

Nos últimos dois anos, a autarquia aumentou o investimento municipal em 40 por cento passando de 200 mil euros em 2018, para quase 280 mil euros em 2020. Também o número de famílias beneficiadas teve uma aumento significativo passando de 199 famílias para 274.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “este aumento de beneficiários tem a ver, em primeiro lugar, com a informação alargada sobre este apoio e sobre as várias medidas sociais da autarquia, as pessoas estão melhor informadas porque os nossos serviços fazem com que as informações cheguem a todas as freguesias e a toda a população”. Por outro lado, “houve nos últimos anos tendência nacional, que tem levado a um aumento do valor das rendas, o que tem provocado que mais pessoas procurem ajuda”.

Refira-se que as candidaturas a este apoio municipal decorreram durante o mês de dezembro. Entretanto, com o surgimento da pandemia Covid 19, a autarquia lançou um apoio extraordinário às rendas para ajudar as famílias famalicenses que sofram perda de rendimentos por força do coronavírus. Por outro lado, a autarquia decidiu ainda prolongar o prazo para admissão de candidaturas ao regime do apoio à renda, no âmbito do projeto “Casa Feliz”.

Para Paulo Cunha, o investimento com a habitação é “fundamental e indiscutível”. “A área social é uma área onde o orçamento não está previamente definido, a câmara municipal concede aos munícipes uma retaguarda social e a questão da habitação é absolutamente essencial”.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão criou em 2005, o programa Casa Feliz com apoio às obras, onde as famílias que mais precisam têm direito a uma ajuda financeira que pode chegar aos 5 mil euros, para reabilitar as suas casas, proporcionando as condições mínimas de bem-estar. Neste âmbito, já foram beneficiadas muitas centenas de famílias.

Em 2012, o programa Casa Feliz foi alargado com o apoio à renda. Aqui o objetivo é, precisamente, apoiar as famílias famalicenses que se encontrem a viver em habitações arrendadas e que, de uma forma temporária e inesperada, se vejam sem condições financeiras para cumprirem os contratos celebrados com os seus senhorios.