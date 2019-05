Câmara de Famalicão investe 1,3 milhões em saneamento básico

A União de Freguesias de Mouquim e Lemenhe, União de Freguesias de Cavalões e Outiz, União de Freguesias de Arnoso Santa Eulália, Santa Maria e Sezures, Louro, Vilarinho das Cambas, Fradelos, Ribeirão, União de Freguesias de Famalicão e Calendário, União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos, União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, União de Freguesias de Ruivães e Novais, Vermoim, Pousada de Saramagos, Requião, Castelões, União de freguesias de Seide e Landim são as localidades que vão beneficiar do investimento municipal, de 1,3 milhões de euros, na Rede de Saneamento Básico. Serão construídos 25 quilómetros de rede que vão permitir 660 novas ligações nestas 18 freguesias.

Este investimento foi aprovado esta quinta-feira, em reunião de Câmara, com Paulo Cunha a falar «de um grande esforço que fazemos na qualidade de vida das pessoas, canalizando um averba significativa do orçamento municipal».

Com este investimento, prossegue o presidente da Câmara Municipal, «a rede de saneamento básico atingirá uma cobertura de 90% do território» e o que fica a faltar «é o investimento mais caro e que diz respeito a zonas com menor densidade populacional e com dificuldade técnica maior, o que faz subir, e muito, o custo por cada quilómetro novo a construir», explica o autarca que deixa uma certeza: «não descansaremos enquanto não atingirmos a cobertura total da rede».