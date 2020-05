Câmara de Famalicão instala semáforos de controlo de velocidade na N14 e muda passadeira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai reforçar a segurança dos peões na EN14, em Calendário, junto à unidade de saúde familiar de S.Miguel o Anjo, com a instalação de semáforos e a deslocalização da passadeira existente para junto dos mesmos.

A obra já arrancou, e é mais uma das intervenções realizadas ao abrigo do Plano de Segurança Rodoviária que já levou a autarquia famalicense a investir mais de 300 mil euros no reforço da segurança das passadeiras que atravessam as estradas do concelho.