Câmara de Famalicão incentiva projetos de investigação na área do combate à covid-19

A Câmara Municipal de Famalicão criou um Programa Municipal de Apoio Financeiro a Soluções de Investigação, Desenvolvimento e Inovação com o objetivo de apoiar novos produtos e/ou serviços inovadores na área do combate à pandemia pelo covid-19.

Até ao final desta semana estará no site do Famalicão Made IN, da Câmara Municipal de Famalicão, o regulamento de candidatura a que qualquer empresa, até 50 trabalhadores e com sede no município, se pode candidatar.

A Câmara Municipal disponibilizou 30 mil euros, mas o vereador da Economia e Inovação admite que esse valor pode subir em função do número de projetos apresentados.

O programa de apoio destina-se a pequenos projetos (como luvas, máscaras e outros) que, pelo seu caráter inovador, precisam do desenvolvimento de um protótipo, de registo de patentes, testes laboratoriais, análise de mercado, etc.

Para saber se o projeto tem viabilidade para singrar no mercado há um júri, composto por elementos do Gabinete Made In, COTEC Portugal e Agência Nacional da Inovação. Uma vez aprovados, haverá até 6 meses para a sua execução.

Este programa é municipal, mas tem o apoio de diversas entidades, além da COTEC e ANI, entram o CITEVE, CENTI, Universidade Lusíada, CESPU, etc., que fazem parte da rede Famalicão Empreende.

«É um programa inédito a nível nacional, que nasce com o objetivo de dar cobertura a projetos pequenos que possam trazer valor acrescentado do ponto de vista do mercado», explica o vereador Augusto Lima. A prioridade são pequenos projetos, com baixos orçamentos, desenvolvidos por empresas pequenas que têm dificuldade em obter financiamento para investigação, acrescenta o autarca com a pasta da Economia, Inovação e Internacionalização.