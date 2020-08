Câmara de Famalicão está apoiar os clubes do concelho na colocação de iluminação LED

A Associação Desportiva de Gondifelos, em Famalicão, inaugurou esta quarta-feira, a nova iluminação Led do seu campo de jogos, que para além de ser mais funcional e eficaz, proporciona uma poupança mensal substancial ao clube, nos gastos com a eletricidade, para além de ser uma tecnologia amiga do ambiente. Isso mesmo sublinhou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que marcou presença na cerimónia acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e pelo presidente da Junta de Gondifelos, Manuel Novais.

Para Paulo Cunha, a nova estrutura “traz mais qualidade, uma vez que é melhor do que a luz convencional e oferece melhores condições para a prática desportiva, quando a luz natural desaparece”. O autarca destacou ainda que a tecnologia Led “permite uma redução na fatura energética do clube”, salientando que “queremos clubes sustentáveis, que chegam ao final do ano com uma balança financeira positiva”, por outro lado afirmou que se trata de “uma solução mais amiga do ambiente que ajuda a reduzir a pegada ecológica”.

De resto, segundo Paulo Cunha a “Câmara Municipal está a apoiar os clubes do concelho, na colocação de iluminação Led”. Neste âmbito, a autarquia já apoiou as associações desportivas de Lousado, da União das Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, da União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos e agora em Gondifelos, Cavalões e Outiz, num investimento municipal que já ultrapassa os 77 mil euros.

Visivelmente satisfeito, o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Novais, salientou a importância da obra, que “vai fazer a diferença no clube”.

Por sua vez, o recém-empossado presidente da associação desportiva de Gondifelos, Pedro Ochoa agradeceu à antiga direção o trabalho desenvolvido, sublinhado que “esta obra é um bom pontapé de partida para o futuro desta direção e do clube”.

Refira-se que para além da iluminação a Câmara Municipal de Famalicão atribuiu em 2018 um apoio financeiro para obras de melhoramento à Associação Desportiva de Gondifelos, no valor de 20.500 euros, nomeadamente para a instalação de um sistema de rega para o relvado natural.