Câmara de Famalicão esclarece buscas da PJ aos Paços do Concelho

As Câmaras Municipais de Vila Nova de Famalicão, Gaia, Santa Maria da Feira e Esposende foram, de acordo com edição online do Jornal de Notícias, alvo de buscas por parte da PJ e do Ministério Público no âmbito da “Operação Tutti Frutti”.

No caso de Famalicão, diz o JN, os investigadores procuraram documentos relacionados com contratos celebrados com a empresa Ambigold, cujo sócio-gerente é Carlos Eduardo Reis, antigo líder da JSD/Braga e atual membro do Conselho Nacional do PSD

A autarquia famalicense, em comunicado, esclarece que as buscas da Polícia Judiciária são externas ao município, reportam-se à empresa cuja relação com a C.M.Famalicão decorre de um concurso público internacional.