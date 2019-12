A Câmara Municipal, numa publicação na rede social facebook, informou que, esta quinta-feira, entre as 09h30 e as 17h30, será necessário encerrar o trânsito automóvel na Rua Adriano Pinto Basto, desde o entroncamento com a Rua Camilo Castelo Branco até ao cruzamento com a Avenida 25 de Abril devido a uma intervenção numa passadeira.