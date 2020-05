Câmara de Famalicão divulga empresas produtoras de materiais de saúde

A Câmara Municipal vai passar a identificar, no portal do Famalicão Made IN, em www.famalicaomadein.pt, as empresas do concelho que estão a produzir materiais de saúde e outros dispositivos médicos para a prevenção e combate ao Covid-19.

Máscaras, batas cirúrgicas, luvas, viseiras, solução desinfetante das mãos e zaragatoas são alguns dos materiais que estão a ser produzidos pelas empresas famalicenses.

A lista é atualizada permanentemente e tem já referenciados os artigos certificados produzidos por cerca de meia centena de empresas do concelho.

«As empresas famalicenses estão a ajudar o país e o mundo no combate ao novo coronavírus. Esse esforço deve ser valorizado e ampliado junto da comunidade e é isso que pretendemos com a disponibilização desta listagem», refere o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Para além de promover e valorizar o empreendedorismo do tecido empresarial do concelho, que nos últimos meses se mobilizou para colaborar no esforço conjunto de combate ao novo Coronavírus, a criação desta lista pretende facilitar a disseminação desta informação para que as entidades que necessitem deste tipo de material encontrem nas empresas de Famalicão uma resposta às suas necessidades.