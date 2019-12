Câmara de Famalicão distribuiu 3600 cabazes de natal às famílias carências do concelho

A Câmara Municipal de Famalicão procedeu, esta terça-feira, à entrega dos cabazes de Natal às Juntas de Freguesia, que depois procederão à entrega às famílias mais carenciadas de cada localidade.

Esta semana começam a ser distribuídos 3600 cabazes. O mesmo número do ano passado. Para o presidente da Câmara, Paulo Cunha, este é um ato simbólico para um Natal mais feliz dos famalicenses. O autarca lembrou que o Natal é um momento que fomenta a solidariedade, mas que a Câmara tem, ao longo do ano, outras ações solidárias ao nível do apoio à renda, aos transportes, à ação social, entre outras ajudas.

Os cabazes levam aletria, azeite e bacalhau. Os principais ingredientes do Natal. Depois, as Juntas de Freguesia completam com outros alimentos. Estela Veloso, presidente da União de Freguesias de Famalicão/Calendário, afirmou que estes cabazes são muito importantes, porque representam também um ato de carinho. O mesmo acontece na freguesia de Bairro. Rui Alves referiu que outras instituições locais ajudam a rechear este cabaz que será entregue a todos aqueles que precisam, «procurando que ninguém fique para trás».