Câmara de Famalicão distinguida nos Global Mobi Awards

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão foi distinguida com uma menção honrosa nos Global Mobi Awards, uma iniciativa do Global Media Group promovida pelo site Motor24 que visa distinguir serviços, tecnologias, projetos, políticas e casos de relevo nas áreas da Mobilidade Inteligente.

A contribuir para esta distinção esteve o projeto piloto Mobilidade Sustentável para o Campus Escolar com o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco e a D. Sancho I envolvendo cerca de 100 alunos do 1º ciclo até ao Secundário. Esta iniciativa articula com o Concurso da “Educação rodoviária com ênfase na segurança rodoviária” e com o Projeto ECO Escolas–Rota da Cidadania.

O projeto procura promover a alteração de comportamentos, pela adoção de soluções de mobilidade sustentável com foco nas soluções multimodais e especial enfoque na adoção de modo ‘andar a pé’ para deslocações de ‘last mile’ no acesso às escolas.

Coimbra, Viseu e Fundão foram outras autarquias distinguidas nos Global Mobi Awards.