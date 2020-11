Câmara de Famalicão disponibiliza serviço de entregas ao domicílio para apoiar restaurantes do concelho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com alguns restaurante de Famalicão vai disponibilizar aos famalicenses um serviço de estafetas gratuito para entrega de refeições ao domicílio durante os próximos dois fins de semana (dias 14, 15, 21 e 22 de novembro), no período das 19h00 às 22h30.

A medida tomada pelo executivo municipal liderado por Paulo Cunha tem como objetivo contribuir para a mitigação dos efeitos económicos na restauração provocados pelas medidas impostas pelo estado de emergência, nomeadamente com o recolher obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “esta medida materializa um apoio muito específico do município à restauração do concelho, que é claramente o sector mais castigado do novo estado de emergência”.

De resto, para o autarca “o município de Vila Nova de Famalicão tem vindo a acompanhar com muita preocupação as dificuldades num dos setores mais afetados pelas medidas excecionais restritivas à circulação das pessoas, recentemente aprovadas pelo Governo no contexto da pandemia”.

Para já, cerca de três dezenas de restaurantes do concelho já aderiram a este apoio municipal. Os consumidores podem verificar os restaurantes aderentes através do site do município (aqui). Depois, basta contactar o restaurante e encomendar a refeição. A campanha é válida para encomendas de valor superior a 10 euros. O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.