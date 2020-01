Câmara de Famalicão decide: Carnaval sem copos de plástico

O carnaval famalicense não terá copos de plástico. A Câmara Municipal de Famalicão quer proteger o ambiente e lançou uma campanha aos bares e cafés para que não sirvam bebidas em copos de plástico descartáveis.

A grande noite de carnaval acontece de 24 para 25 de fevereiro, de segunda para terça-feira. Pede-se originalidade e criatividade para execução dos fatos, mas a analisar pelas últimas festividades, os foliões não desiludem.

A festa é por conta dos participantes que se juntam em folia no centro da cidade. Os cafés e bares ajudam à animação e a câmara também dá o seu contributo ao propor uma banda e transportes gratuitos. Todas as freguesias serão servidas com autocarros de ida e volta. Há, também, uma redução do preço dos bilhetes de comboio.