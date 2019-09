O município de Famalicão assinalou, esta sexta-feira, dia 13, o arranque do ano letivo com a entrega das fichas de atividades aos alunos do 1.º Ciclo. O ato simbólico ocorreu na Escola de 1.º Ciclo de Arnoso Santa Eulália.

Em 2002, a Câmara foi pioneira na oferta dos livros aos alunos do 1.º Ciclo. A partir do momento em que o Governo passou a emprestar os manuais aos alunos (medida que se estende ao secundário), o município resolveu oferecer as fichas de atividades aos alunos do 1.º ciclo.

Este ano estão abrangidos 4300 crianças matriculadas neste grau de ensino. O encargo do município atinge os 158 mil euros. «É um sinal de apoio às famílias», mencionou o presidente de Câmara.

As famílias agradecem. Paulo Pereira, um dos pais abrangidos por esta medida, diz que «significa muito no orçamento familiar, porque é menos uma despesa que os pais têm. Eu tenho três filhos e sei do que falo. Era sempre pesado para o orçamento o início do ano letivo».