Câmara de Famalicão dá aulas de atividade física através da internet

Em Vila Nova de Famalicão, a autarquia não quer que isolamento e distanciamento social sejam sinónimos de sedentarismo e falta de exercício físico. Por isso, a Câmara Municipal decidiu iniciar já amanhã, 24 de março, um conjunto de aulas online de diversas atividades físicas que serão transmitidas através da página oficial do facebook do município, disponível em https://www.facebook.com/municipiodevnfamalicao/.

As aulas com exercícios diferenciados para os seniores, crianças, pessoas portadoras de deficiência, seniores com patologias associadas e público em geral, irão decorrer online por tempo indeterminado. As aulas irão decorrer de segunda a sexta-feira e em cada dia haverá uma aula para cada tipo de público. Cada sessão tem a duração de cerca de 20 minutos.

A iniciativa promovida pelos técnicos municipais de desporto tem como objetivo incentivar os famalicenses a praticarem exercício físico sem saírem de casa.

“Os tempos são de isolamento obrigatório, mas queremos que os famalicenses se mantenham ativos durante este período de tempo. Queremos chegar às pessoas que estão nas suas casas, levar-lhes alento e energia, porque o desporto cumpre uma função importantíssima, na vida das pessoas, não só ao nível físico, mas também psicológico”, explica o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A iniciativa dirige-se a todos os públicos, mas com exercícios específicos para as crianças, os seniores e pessoas com deficiência.

Refira-se que no âmbito do Plano de Contingência Municipal ao Covid-19, a Câmara Municipal de Famalicão cancelou os vários programas desportivos desenvolvidos, de que é exemplo o “Mais e Melhores Anos”, destinado aos seniores, o “Famalicão em Forma” e também as Férias Desportivas das Páscoa, que se destinava às crianças.