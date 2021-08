Câmara de Famalicão cria Colónias para controlar e acompanhar de perto os gatos errantes

Capturar, esterilizar e devolver (CED) são as palavras chave das novas Colónias de Gatos que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quer criar em todo o concelho, com o objetivo de apoiar o controlo da população de felídeos, tornar mais saudável a convivência entre animais e humanos e reduzir focos de insalubridade, relembrando que as colónias de gatos são bastante importantes para o território, nomeadamente para o controlo de pragas de ratos.

Para já, foi criada a primeira Colónia de Gatos na Praça Madalena Fonseca, na cidade famalicense, que regista perto de uma dezena de gatos. O projeto é desenvolvido pela Câmara Municipal através do Centro de Recolha Animal de Famalicão (CROA).

O processo CED envolve a captura dos gatos da colónia, a sua esterilização, identificação, desparasitação e, por fim, a devolução dos animais ao seu território de origem, onde são alimentados e protegidos por cuidadores.

No caso da Colónia da Praça Madalena Fonseca passaram já pelo processo quatro gatos, sendo que neste momento estão como cuidadoras quatro voluntárias que alimentam os animais e cuidam dos espaços.

“Trata-se de um processo muito eficaz na gestão da população de gatos errantes, que irá certamente contribuir para a redução de diversos problemas associados à reprodução, ao ruído e aos focos de insalubridade”, afirma a propósito o vereador da Defesa dos Animais, Pedro Sena.

No entanto, para que o processo resulte “é muito importante que a comunidade envolvente colabore e respeite as Colónias de Gatos, nomeadamente não colocando comida nas proximidades, nem afastando os gatos das colónias”, acrescenta Pedro Sena.

O responsável enaltece ainda o trabalho dos voluntários na “manutenção dos abrigos e comedouros limpos e higienizados, livres de resíduos ou restos de comida, evitando assim a proliferação de pragas e garantindo a segurança e bem-estar destes animais”.

Os interessados em exercer a função de cuidador voluntário das colónias devem contactar o Banco Voluntariado da Camara Municipal (https://www.famalicao.pt/banco-municipal-de-voluntariado)

Refira-se que o município de Famalicão iniciou há alguns anos um projeto piloto com a instalação de uma colónia na corporação de bombeiros. Atualmente, está também a instalar uma colónia na Rua Alameda Luís de Camões, num terreno privado. O objetivo da Câmara Municipal de Famalicão é, agora, criar novas Colónias de Gatos no concelho, em colaboração com as Juntas de Freguesia.

Neste âmbito, desde 2020 foram esterilizados 135 gatos. Em 2021 já foram esterilizados 107 gatos (em contexto geral) e 30 gatos (em contexto de colónia).