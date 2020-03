Câmara de Famalicão confirma: Há outro foco de covid-19 num lar de Bairro

Vários idosos do Centro Social de Bairro estão com sintomas compatíveis com Covid-19. Há já uma utente que deu positivo para o novo coronavírus, no teste que fez na passada terça-feira, depois de transportada para o hospital.

A informação é confirmada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão à Cidade Hoje. A autarquia, que está a acompanhar o caso, diz estar a aguardar os resultados dos testes realizados aos utentes para, junto com as autoridades de saúde, definir um plano de ação.

A nossa redação tentou contactar, sem sucesso, o Centro Social de Bairro.