Câmara de Famalicão coloca semáforos na via ciclo pedonal

Dentro de dias, os atravessamentos da via ciclo pedonal com as estradas nacionais, no percurso Famalicão-Póvoa, já terão semáforos para garantir a segurança de peões e ciclistas.

O município estabeleceu um acordo com a Infraestruturas de Portugal e será Famalicão a custear essa despesa.

Há três atravessamentos, nomeadamente onde a via cruza com a EN 204 e com a Estrada Regional 206.

Recorde-se que esta via ciclo pedonal, com extensão e 27 km, foi inaugurada a 10 de julho, numa cerimónia com a presença dos autarcas de Famalicão e da Póvoa de Varzim.

A antiga linha férrea deu lugar a uma via de mobilidade suave, com utilização segura para peões e bicicletas.