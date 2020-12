Câmara de Famalicão baixa impostos para ajudar famílias e empresas em tempo de pandemia

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou, na manhã desta quarta-feira, o orçamento para 2021.

Do documento consta a baixa de impostos. Os famalicenses e as empresas vão pagar menos por via da redução da taxa do IRS para 4,5%, com o consequente crédito fiscal de 0,5%, o que equivale a uma redução de 10% no IRS pago. Uma redução ao nível do IMI para todas as famílias com filhos. E uma redução na derrama a aplicar sobre os lucros das empresas que só será cobrada às empresas com um volume de negócios igual ou inferior a 250 mil euros.