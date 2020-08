Câmara de Famalicão avança com protocolo para desbloquear variante e ponte à N14

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai assinar um protocolo com a Insfraestrutura de Portugal. O objetivo do acordo é desbloquear o estudo de impacto ambiental da obra que engloba a nova travessia sobre o rio ave e a variante à N14.

O assunto esteve em discussão na reunião do executivo municipal, realizada na manhã desta quinta-feira.

No protocolo, as duas partes envolvidas (Município de Famalicão e Infraestrutura de Portugal) comprometem-se a realizar todas as intervenções necessárias para a conclusão do estudo.

À Câmara Municipal de Famalicão compete:

Requalificar as Ribeiras de Ferreiros e Penouços

Criar um projeto de execução da Requalificação Ambiental dos Troços das Linhas de Água afetadas

Criar percursos pedonais e cicláveis nas áreas alvo de integração paisagística

A realização das intervenções listadas, e das restantes que estão afetas à IP, vão permitir com que a empreitada da nova ponte sobre o Rio Ave e da variante à N14 possa avançar. Algo que é ambicionado há muito pelas autarquias envolvidas no projeto e empresários da região.

Recorde-se que a Continental Mabor, aquando da visita do Presidente da República à unidade de produção, comunicou estar em risco um grande investimento nas instalações de Lousado, em Famalicão, devido à falta de acessibilidades que o projeto exige.

Os acessos reclamados pela administração da multinacional, apesar de já estarem projetos, acabam por estar bloqueados enquanto o estudo de impacto ambiental não estiver concluído.