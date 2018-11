Câmara de Famalicão avança com projeto para controlar gatos vádios

A Câmara Municipal de Famalicão vai lançar um projeto pioneiro para controle do número de gatos vádios em alguns pontos da cidade.

Para já, este programa vai funcionar em apenas 3 locais sinalizados, nas imediações dos Bombeiros Voluntários Famalicenses / Famalicão e junto ao Centro Hospitalar do Médio Ave.

Para desenvolver este projeto, a Câmara Municipal de Famalicão estabeleceu uma parceria com a Associação Pets & Me, com o apoio da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários.

Ainda a propósito, está também a ser preparada uma campanha de sensibilização da população para a forma como se alimentam estes animais sem dono.