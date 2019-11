Câmara de Famalicão arranca com obras no Bairro da Cal

A Câmara Municipal de Famalicão vai arrancar, no próximo ano, com obras de recuperação do Bairro da Cal, em Calendário.

As obras, com prazo de um ano, têm um orçamento superior a um milhão e trezentos mil euros, comparticipado por fundos europeus.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, explica que são melhorias no exterior dos edifícios. «Vamos melhorar o isolamento, as condições acústicas e térmicas, mas também o espaço exterior ao complexo». O objetivo, segundo o autarca, é que «as pessoas que ali vivem possam ter mais conforto».

O presidente da Câmara garante que o município está atento às condições de todos os prédios que fazem parte da habitação social do município. Paulo Cunha reconhece que as casas não estão todas em boas condições, mas também direciona responsabilidades ao Estado «que se desligou completamente deste processo e deixou a manutenção das habitações a cargo dos municípios».

O presidente da Câmara garante que o município está, também, atento à situação económica dos inquilinos e às rendas em atraso, apontando, caso seja necessário, com processos em Tribunal.