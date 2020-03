Câmara de Famalicão aposta no futuro: Substitui sete veículos até ao final do ano

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está empenhada em promover a mobilidade sustentável e de baixo impacto ambiental no concelho. Para isso, irá incluir, até ao final do ano, sete viaturas elétricas, 100 por cento amigas do ambiente, na sua frota automóvel.

As viaturas que irão substituir gradualmente os veículos em fim de vida, irão servir várias divisões municipais.

Este é mais um passo para a sustentabilidade ambiental a que se alia o protoloco já estabelecido entre a autarquia e a CEVE – Cooperativa Elétrica Vale D’Este com vista à promoção da mobilidade elétrica através da colocação de pontos de carregamento de veículos elétricos.

Refira-se que o município duplicou recentemente o número de pontos de carregamento instalados na cidade. Aos pontos já instalados na Rua Luís Barroso e no parque de estacionamento junto à CESPU, Vila Nova de Famalicão acrescentou agora mais dois: um na Avenida de França e outro na Rua Álvaro Castelões.

Os dois pontos de carregamento rápido, que irão integrar a rede pública Mobi.e, entram em funcionamento durante este mês de março e permite a cada um o carregamento de dois carros.

Para Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, com esta medida a autarquia está a dar “um sinal aos famalicenses do caminho que podem seguir para que tenham uma atitude mais sustentável”.