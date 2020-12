Câmara de Famalicão apoia várias coletividades desportivas

Na reunião de Câmara desta quinta-feira, foram aprovados apoios para várias coletividades desportivas, sendo que o realce vai para os 210 mil euros destinados ao Futebol Clube de Famalicão, para apoio à concretização de obras para a instalação do relvado sintético do campo de futebol 11, na segunda fase da construção da Academia.

O FC Famalicão conta atualmente com quatro centenas de atletas federados nos escalões de formação, que dá origem a 12 equipas que participam em competições oficiais de âmbito regional e nacional.

A Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe vai receber 7.500 euros e o GRAL – Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa conta com 10 mil euros para colocação do sistema de iluminação. Foram também autorizados apoios para ajuda a atividades de várias agremiações desportivas, assim como o pagamento de seguros e inscrições federativas dos atletas de várias modalidades.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, realça a importância destas ajudas financeiras: «temos procurado apoiar as nossas coletividades; no caso do FC Famalicão são intervenções infraestruturais, o clube tem realizado um avultado investimento nas suas infraestruturas desportivas, em relvados sintéticos, balneários, equipamentos sociais para as muitas centenas de jovens que praticam desporto, entre rapazes e raparigas».

Em tempo de pandemia, que tem consequência ao nível desportivo, nomeadamente inatividade das equipas, o Município de Famalicão garante que tem acompanhado os problemas, através de uma monitorização, para que corram riscos de fechar portas. «As associações, clubes, empresas e as famílias passam por dificuldades, mas os cidadãos sabem da nossa vocação para ajudar», realça Paulo Cunha.