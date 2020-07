Câmara de Famalicão apoia a restauração com um especial de verão do Dias à Mesa

Há uma edição especial, para este verão, do Dias à Mesa, iniciativa da Câmara Municipal de Famalicão que visa dinamizar a restauração.

Esta edição especial abre a 24 de julho e encerra a 6 de setembro, com 14 restaurantes aderentes.

Segundo Augusto Lima, vereador da Câmara Municipal, o objetivo é estimular a atividade turística durante o verão, apoiando os restaurantes no atual contexto de dificuldade em resultado da situação pandémica.

Na semana de abertura, de 24 de julho a 2 de agosto, e na semana de encerramento, de 28 de agosto a 6 de setembro, os menus apresentados pelos restaurantes têm um desconto de 40 por cento durante os dias da semana e de 20 por cento ao fim de semana.

A partilha de fotos dos restaurantes nas redes sociais dão direito, por exemplo, a sobremesa e a 50 por cento de desconto na refeição.

Durante todo o mês de agosto, vigora a campanha de partilhas nas redes sociais. Cada cliente que partilhar uma foto do restaurante, incluindo o hastag #diasamesaverão e a identificação do espaço, ganha uma sobremesa de oferta; com 10 partilhas, o cliente é premiado com um desconto de 50 por cento na refeição que estiver a realizar. Para usufruir desta oferta deve partilhar 10 fotos de, pelo menos, 5 restaurantes diferentes.

«Queremos atrair mais pessoas para a nossa restauração. Trata-se de mais uma iniciativa atrativa, com uma mensagem bastante agressiva em termos comerciais e com uma boa política de descontos», assinala Augusto Lima que sente «uma retoma» no setor, embora assinale «algumas dificuldades».

O vereador apela a que os famalicenses e «quem nos visita desfrutem da nossa gastronomia», assegurando que todos os restaurantes estão a cumprir com as condições de higiene e segurança.

O Dias à Mesa “Especial Verão” foi apresentado esta tarde, na Casa Pêga, em Antas. Recorde-se que até este domingo o bacalhau é “rei e senhor” em vários restaurantes de Famalicão.