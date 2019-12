Câmara de Braga quer iluminar 400 passadeiras da cidade e freguesias

A Câmara Municipal de Braga tenciona intervir em cerca de 400 passadeiras da cidade e freguesias. A informação foi adiantada na última Assembleia Municipal, pelo deputado Joaquim Barbosa.

Numa primeira fase a autarquia bracarense vai ouvir os presidentes da junta e elaborar uma lista de locais a serem intervencionados.

O jornal digital O Minho adianta que, “apesar desta medida, anunciada em reunião de AM, alguns dos pontos negros da cidade e das freguesias estão sob alçada das Infraestruturas de Portugal (IP), O MINHO sabe que João Rodrigues, vereador, enviou ofícios às IP para que, caso estes não façam as respetivas alterações, que deleguem a responsabilidade na autarquia, para esta fazer as intervenções“.