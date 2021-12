Câmara da Trofa leva ceia de Natal aos munícipes que estejam sozinhos

Respeitando o plano de contingência implementado por causa da pandemia da covid-19, a Engenho tem vindo a celebrar o Natal com os seus utentes, de forma faseada.

Os almoços de Natal dos utentes do Lar e Centro de Dia realizaram-se na passada sexta-feira e a festa das crianças terá lugar, esta segunda-feira, no Centro de Apoio Comunitário.

Aspeto revelador da responsabilidade social das empresas, foram os presentes/donativos oferecidos à ENGENHO por parte da CEVE- Cooperativa Elétrica do Vale do Este, CRL, que financia o Banco de Ajudas Técnicas, através de um protocolo em vigor há anos entre ambas as Instituições, e da CELOPLÁS, SA que patrocinou os almoços com a oferta de vários cabazes de géneros alimentares.

«Esta ligação das empresas à ENGENHO é um processo que está em curso, numa lógica de apadrinhamento de iniciativas, projetos e serviços desenvolvidos pela ENGENHO, por parte de empresas de referência da região numa ligação à comunidade e num compromisso de natureza social, que cumpre-me agradecer e louvar», afirmou o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.

As crianças, para além das prendas oferecidas pela Junta da União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, tiveram a sua festa patrocinada pela JOCEL que, para além do programa de animação, ofereceu livros infantis e ficaram também encantadas com o muito esperado quadro interativo oferecido pela RACLAC, SA.

Desde o início do mês, todos os utentes e colaboradores dedicaram parte do tempo à decoração dos espaços com motivos e arranjos natalícios, recorrendo à utilização de materiais recicláveis, não faltando o tradicional Presépio