Câmara da Trofa descentraliza atividades para os seniores

O Centro Comunitário Municipal da Trofa vai passar a ter atividades descentralizadas na freguesia do Coronado. Esta valência chega a outras zonas do concelho, evitando deslocações e criando condições de acesso igual para os seniores. Os interessados já podem fazer a sua inscrição no Polo da Câmara Municipal no Coronado, sito no Edifício da Estação.

Os interessados podem preencher a sua ficha de inscrição, apresentando o seu Cartão de Cidadão e comprovativo de morada. No ato de inscrição, os seniores podem indicar em que atividades preferem participar. As atividades irão decorrer à quinta à tarde e não têm, para já, data de início prevista, estando esta dependente do número de inscritos.

Para o 1º trimestre de 2022, o Centro Cultural Municipal da Trofa tem já programação organizada para o Fórum Trofa XXI. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, mantêm-se os ateliers habituais de artes decorativas, canto e cavaquinho.

Ainda neste trimestre, o CCMT irá introduzir atividades de estimulação: a físicomotora (ginástica/dança) e a cognitiva (Ginásio de Treino Cognitivo), que contará com uma sessão mensal.