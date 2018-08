Câmara dá 200 mil euros para melhorar estradas das freguesias

O executivo municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou na passada quinta-feira, 9 de agosto, um novo pacote de investimento de cerca de 200 mil euros com vista à realização de várias obras, na área das acessibilidades, em sete freguesias do concelho.

A maior fatia deste bolo financeiro, aprovado na última Reunião de Câmara, vai para Fradelos, com 48 500 euros a serem canalizados para a primeira fase das obras de construção do acesso e do parque de estacionamento à Casa Mortuária da freguesia, cujos trabalhos consistem, entre outros, na limpeza do terreno, escavações, execução de muros, pavimentação do parque e iluminação.

A União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz vai também receber um apoio financeiro no valor de 36 mil euros para a pavimentação da Rua Ponte da Ribeira.

O executivo liderado por Paulo Cunha aprovou ainda a atribuição de mais quatro apoios financeiros: à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, no valor de 30 mil euros, destinado às obras de alargamento e pavimentação da Travessa dos Outeiros; à Freguesia de Landim, no valor de 29 mil euros, para a pavimentação da Rua de Sande; para Mogege, no valor de 22 500 euros, para as obras de alargamento da Rua das Fontaínhas; e para a freguesia de Requião, no valor de 13 mil euros, para as obras de requalificação da Rua Ribeiro e Forno.

Nota ainda para a aprovação de um apoio não financeiro, no valor de cerca de 3 500 euros, para a elaboração de levantamentos topográficos necessários à concretização de diversas obras nas freguesias de Gavião, Oliveira Santa Maria, União de Freguesias de Antas e Abade Vermoim e União de Freguesias de Arnoso e Sezures.