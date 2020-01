Câmara cria espaço verde no castro de S. Miguel-o-Anjo

O Castro de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário, será, em breve, um espaço verde, cuidado e qualificado, ao serviço da população.

«Estamos a criar condições para que a população possa desfrutar deste espaço, convivendo com a natureza, através de atividades desportivas como caminhadas ou simplesmente em ações de lazer e descanso», explica o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A Câmara Municipal, quer preservar o património histórico do local, por ser um espaço que acolhe as ruínas de um povoado fortificado.

A autarquia quer fazer uma prospeção arqueológica do local e respetivo levantamento topográfico.

Neste momento, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a executar trabalhos de limpeza florestal, de retirada de eucaliptos e desmatação, protegendo e salvaguardando as espécies autóctones.

Localizado num pequeno outeiro que se destaca do vale, o Castro de S. Miguel -o -Anjo goza de uma ampla vista em todo o seu redor (360º). Da sua plataforma central (acrópole) usufrui-se de um domínio visual privilegiado sobre a cidade de Vila Nova de Famalicão, o Monte do Facho e de quase todo o concelho; quando as condições atmosféricas são favoráveis também são visíveis os concelhos vizinhos (Trofa, Santo Tirso, Guimarães e Vila do Conde) e o mar.