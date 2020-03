Câmara chama a Agência Portuguesa do Ambiente devido às inundações na Rua Estreita da Carreira

A propósito de uma inundação em algumas casas da Rua Estreita, da freguesia da Carreira, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão informou que o município fez uma participação à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), por entender que o assunto não está sob a alçada da Câmara Municipal de Famalicão.

Alegadamente, estará em causa uma linha de água que foi indevidamente obstruída por um proprietário que está na confluência dos terrenos.

Mesmo reconhecendo que as fortes chuvas do mês de dezembro agravaram a situação, o presidente de Câmara está convicto de que aquilo «que aconteceu não deveria ter sucedido e, assim sendo, é necessário que a entidade competente tome atitudes».

O Cidade Hoje já tinha sido contactado por parte de alguns moradores afetados, as explicações chegaram, agora, na reunião da última Assembleia Municipal de Famalicão, por parte do presidente a uma pergunta do deputado do PCP, Daniel Sampaio.