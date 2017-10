CÂMARA CEDE TERRENO PARA CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL

A Câmara Municipal cedeu, em regime de direito de superfície, um terreno à ACIP, Ave – Cooperativa de Intervenção Psico-Social, para a construção de um Centro de Reabilitação e Inclusão Social, que visa dar resposta social à deficiência.

A escritura para a constituição do direito de superfície foi assinada no final do passado mês. No terreno, com uma área de quase 3.000 metros quadrados, no Lugar de Lagoas, na União das Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, será construído um novo centro com dimensão regional.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogia o espírito empreendedor da ACIP, referindo que «a construção do novo centro de reabilitação tornará Famalicão num território mais inclusivo e mais capacitado».

O prazo do direito de superfície é de 51 anos, findo o qual será o mesmo renovado por iguais períodos.

A ACIP é uma instituição sediada em Joane, que dá resposta às necessidades de jovens e adultos com deficiência e suas famílias. A instituição presta serviços a nível social, terapêutico, formação e reinserção de pessoas com deficiências.