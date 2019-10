A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai avançar com as obras de reconstrução do separador central da avenida Dr. Carlos Bacelar, na cidade famalicense. Os trabalhos arrancam na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, e vão obrigar a alguns condicionamentos ao trânsito, nomeadamente através da supressão da via adjacente ao separador central em cada sentido. Apesar disso, o túnel irá manter-se aberto à circulação.

A natureza dos trabalhos passa por renovar os lancis existentes em betão, aumentando e melhorando a segurança rodoviária no local. A obra implica um investimento municipal de cerca de 21.500 euros e está entregue à empresa Construções Camposinhos Ferreira, Lda, tendo um prazo previsto para a execução da obra de um mês.