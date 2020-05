Câmara atribui selo de qualidade a produtores locais

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai avançar com um programa de incentivo ao consumo de produtos locais e endógenos que vai reconhecer e evidenciar os produtos do território famalicense através da atribuição do “Selo Made IN Famalicão – Produto Que é Nosso”, contribuindo para a sua promoção e alargamento das redes de distribuição e comercialização.

Pretende-se colar desta forma um selo de qualidade e de diferenciação à produção dos pequenos produtores e transformadores do concelho, abrindo-lhes a possibilidade para um maior escoamento das suas produções e, simultaneamente, levar ao conhecimento dos consumidores os produtos locais produzidos a partir de uma base não industrializada e intensiva.

“Significa isto que dentro de pouco tempo o consumidor famalicense vai poder optar com facilidade por produtos com identidade famalicense e que ajudam famalicenses. É um programa que valoriza o que é feito na nossa terra e pelas mãos e saber dos nossos”, refere a propósito o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Na implementação deste programa, o município conta com a colaboração das cooperativas agrícolas Fagricoop e Frutivinhos, ao nível do desenvolvimento, acompanhamento e promoção da iniciativa junto dos seus associados.

Integram-se neste programa os produtos do setor agroalimentar, agrícolas e transformados, que se enquadrem na tipologia de produtos e nos critérios de avaliação e reconhecimento estabelecidos. Os objetivos passam pela dinamização da economia local através do incentivo ao consumo de produtos de Famalicão, contribuir para a mitigação das consequências económicas da atual crise de saúde pública, reconhecer e valorizar a produção local e estimular a emergência de novas ideias e conceitos para a região.

O processo de candidaturas à obtenção do selo “Famalicão Made IN – Produto Que é Nosso” está disponível no site do Famalicão Made IN em www.famalicaomadein.pt