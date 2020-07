Câmara aprova voto de louvor ao ensino famalicense

A classificação das escolas do concelho no ranking nacional, divulgado no passado fim de semana, mereceu um voto de louvor, aprovado por unanimidade, na reunião de Câmara desta quinta-feira.

A proposta, que foi levada pelo executivo liderado por Paulo Cunha, «é um reconhecimento merecido pelo trabalho desenvolvido por todos os agentes educativos».

«As sementes lançadas por toda a comunidade educativa, com um trabalho de proximidade, em rede, de complementaridade, têm dado os seus frutos», assinala Paulo Cunha que reconhece que sendo os resultados académicos «apenas uma das variáveis do excelente trabalho dos mais diversos atores e agentes educativos, devem ser, também, realçados, pelo esforço, dedicação, persistência e resiliência de todas as partes».

Recorde-se que segundo o ranking divulgado, VN Famalicão tem na Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, a melhor do Distrito, sendo que a Camilo Castelo Branco e D. Sancho I também constam entre as melhores.