Câmara Municipal apoia o desporto com 2 milhões de euros

No ano passado, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão canalizou para associações desportivas, clubes e atletas mais de 2 milhões de euros. Este valor refere-se a subsídios e outros apoios aprovados no âmbito da reunião do executivo municipal.

Estes apoios abrangem inúmeras modalidades e destinam-se ao desenvolvimento das atividades e formação desportiva; ao pagamento de inscrições federativas e seguros de atletas; à organização de eventos; à concretização de obras de requalificação e de manutenção de espaços e equipamentos, à constituição de novas coletividades, etc.

Do bolo, destaca-se o apoio de 160 mil euros para as obras de beneficiação das instalações do Riba de Ave Hóquei Clube, ou os apoios para a organização de vários eventos, como a Meia Maratona de Famalicão, a São Silvestre de Famalicão, o Famalicão Extreme Gaming, a Super Especial de Riba de Ave, entre outros.

Segundo o presidente da Câmara, Paulo Cunha, esta aposta é para manter em 2019, porque «as coletividades desportivas desempenham um papel importantíssimo na comunidade. Esta é uma aposta para manter, ampliando e cuidando do parque desportivo, estimulando o crescimento e o sucesso das associações, clubes e atletas e apoiando a organização de eventos em todo o concelho de Famalicão».