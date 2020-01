Câmara adjudica construção da Loja do Cidadão e aguarda apoio financeiro do Estado

A Câmara Municipal de Famalicão concluiu o processo para construção da Loja do Cidadão.

O município já adjudicou a obra, com conhecimento da Agência para a Modernização Administrativa, mas espera, agora, que o Governo cumpra a sua parte no que diz respeito ao financiamento, uma vez que vai alojar serviços do estado e acomodar funcionários da administração central.

O presidente da Câmara lembra que a autarquia está a dar os passos que conduzam à construção da Loja do Cidadão. Há vários anos que arrendou o espaço no antigo supermercado Inô, e executou os projetos necessários para o lançamento da obra. Na última reunião de Câmara, de quinta-feira, dia 30 de janeiro, foi adjudicada à empresa NVE Engenharias, de Guimarães, pelo valor de 1.835.718 euros, com prazo de execução de um ano.

Paulo Cunha reconhece que não há verba disponível do Governo, mas aguarda essa luz verde. Se essa autorização não chegar em tempo útil, «logo decidiremos o que fazer». Mas enquanto presidente de Câmara, garante cumprir a sua «responsabilidade de zelar pelos interesses dos cidadãos».