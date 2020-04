Calendário: Morreu jovem de 19 anos envolvida em acidente na Av. dos Descobrimentos

Não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer uma das ocupantes da viatura envolvida num aparatoso despiste, registado na manhã desta terça-feira, em Famalicão.

O sinistro aconteceu em plena Avenida dos Descobrimentos, na freguesia de Calendário.

A jovem, com 19 anos, ainda chegou a ser transferida para o Hospital de Braga onde acabaria por falecer.

Deste sinistro há ainda a registar outro ferido, um jovem com 21 anos de idade, levado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.