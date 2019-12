Calendário Mabor presta homenagem ao automobilismo

A Continental lançou uma edição limitada do Calendário Mabor. São duas mil unidades deste calendário, que é já uma referência para muitos portugueses.

Para o diretor de Marketing da Continental em Portugal, Nuno Rebelo, «este calendário é uma homenagem aos automóveis que eternizaram o nome de Portugal na história do automobilismo mundial. Eles, tal como a Mabor, materializam o espírito explorador, inventivo e desassossegado que habita em cada português. Eles são os clássicos de todos nós».

Em doze meses, o calendário presta homenagem ao automobilismo nacional. Janeiro e fevereiro são dedicados ao mítico Alba; março e abril ao primeiro carro português construído em série – o Sado 550; em maio e junho, o UMM assume o protagonismo bem como a prestação do piloto português José Megre no Paris-Argel-Dakar; nos meses de julho e agosto, as cinco unidades revolucionárias do AGB IPA são as protagonistas; em setembro e outubro é o MG Canelas. O sucesso do todo o terreno Portaro encerra o ano de 2020 numa edição limitada do calendário Mabor.

A marca Mabor nasce em 1938, em Lousado, pioneira no fabrico de pneumáticos em Portugal. Em 1946, inaugura a sua primeira fábrica e no próprio dia da inauguração apresenta o primeiro pneu da marca. Este foi também primeiro pneu produzido em Portugal. É durante a década de 50 que inicia a sua aposta no mundo dos desportos automóveis, tornando-se uma importante referência nacional nesta área. A Mabor destaca-se nas competições automóveis, não só a nível técnico, mas também enquanto marca, publicitando os maiores circuitos e competições da altura. A partir daqui passa a ser impossível dissociar a marca do meio automobilístico português. Os maiores pilotos da altura, como era o caso de Vasco Sameiro, corriam com pneus Mabor. Em 1990, a Continental AG adquire participação maioritária na Mabor. A Continental Pneus Portugal (CPP) é, desde 2013, líder de mercado no segmento de pneus ligeiros. Responsável pela comercialização e distribuição de 11 marcas do universo Continental, nos segmentos ligeiros, pesados e industriais, – das quais se destacam a Continental, a Uniroyal, a Mabor e a Barum.