Calendário: Carro de gama alta assaltado em plena luz do dia

Um carro de gama alta foi assaltado, em plena luz do dia, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão.

O assalto aconteceu por volta das 14h30, desta terça-feira, na Rua José Oliveira Mendes.

De acordo com testemunhas, o veículo estava estacionado à porta de um dos pavilhões existentes no local (nas proximidades do restaurante Diogo) quando um grupo de dois homens, que chegou num carro ligeiro, de cor branca, se aproximou da viatura e partiu um dos vidros.

De forma muito rápida acederam ao interior do veículo e levaram todos os pertences que conseguiram (roupa e óculos de sol).

Logo de seguida colocaram-se em fuga.

O roubo foi reportado de imediato às autoridades que já estiveram no local.