Calça Ferros com muita e boa música

Plutónio, Mc Zuka e Supa Squad fazem parte do cartaz do Festival Calça Ferros que se realiza em Pedome, nas margens do Rio Ave, nos dias 9, 10 e 11 de agosto.

Esta é a quarta edição, mas a primeira vez que é organizado pelo GRACAFE – Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros, com produção de “Paulo Ferrão – Produções” e contando com os apoios da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Junta de Freguesia de Pedome e Cidade Hoje Rádio/Jornal.

O bilhete diário custa 5 euros, mas o passe geral para 9 e 10 de agosto tem um custo de 8 euros. O dia 11 de agosto é dedicado à família, com um grande piquenique e animação, que são organizados e promovidos pela Cidade Hoje. A entrada é livre.

Para mais informações visite www.festivalcalcaferros.com

Com exceção do domingo, que terá música mais popular, os dois primeiros dias são marcados pelos sons do hip-hop, do rap, do reggae, do dancehall e do afro-beat.

Pelo palco “novas oportunidades” vão passar talentos ainda desconhecidos do grande público mas em franco crescimento. Os DJ’s terão também o seu espaço.

Além da animação, haverá artesanato e as associações da terra vão mostrar a sua realidade cultural e artística. Os restaurantes estarão numa nova localização e com uma programação diferente para permitir que as pessoas comparecerem mais cedo no evento.

Este é um festival amigo do ambiente, com práticas preventivas e amigas da natureza.