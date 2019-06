Cafu Pethe reforça FC Famalicão

Cafu Pethe assinou pelo Futebol Clube Famalicão para as próximas três temporadas.

O médio defensivo sul africano chega proveniente do Vitória SC onde alinhou por 11 vezes na I Liga e 64 vezes na II Liga. Em Portugal alinhou também no Tourizense.

Em declarações ao site do clube, Cafu Pethe revelou-se “muito feliz por poder jogar no Futebol Clube Famalicão perante os adeptos que encheram o estádio o ano passado com uma atmosfera incrível. Espero poder demonstrar a minha qualidade e cumprir os objetivo do clube para um dia chegar à seleção do meu pais”.

Pethe, com 25 anos, tem 187 cm é reforço para o meio campo famalicense.