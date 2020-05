Cabazes solidários para famílias de alunos do Agrupamento D. Maria II

O Agrupamento de Escolas D. Maria II atribuiu cabazes de alimentos a famílias carenciadas de estudantes do Agrupamento, já sinalizadas. Já foram entregues dez cabazes e até final de maio serão entregues mais trinta.

Na ajuda à composição destes cabazes esteve o projeto coordenado pela professora Maria Manuela Azevedo, designado “Miúdos Eco-Solidários”, que trabalhou conteúdos no âmbito da educação ambiental e solidariedade.

Para levar a cabo a ação em foco, a coordenadora do projeto referido contou, também, com a colaboração dos professores Ângela Carvalho, Elisa Saraiva, Celestino Ferreira e Jorge Araújo e, ainda, com o contributo do hipermercado E. Leclerc, que se associou à iniciativa oferecendo 10 cabazes solidários.