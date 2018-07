C. R. C. triunfa em escolas

Disputou-se no passado domingo o 2º BTT XCO Tesouros do Ave, onde a equipa do C.R.C. / Garbo / Módulo 60 se apresentou na melhor forma.

A equipa famalicense alcançou o 1º lugar entre todas as escolas presentes, fruto das excelentes prestações dos seus atletas.

No escalão de Benjamins, Simão Silva foi o primeiro classificado; em Iniciados, Rui Sabino ocupou também o primeiro lugar do pódio; em Infantis, David Ferreira deixou para trás todos os seus adversários alcançando o primeiro lugar e Nelson Silva terminou a prova na sexta posição; em Juvenis, os