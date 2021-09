BV Famalicenses celebram aniversário «de um grande Guita»

Com 45 anos e 4 meses de bombeiro voluntário, a corporação elogia-o «como um grande Guita e um exemplo dentro do voluntariado nacional, reconhecido pelos demais e com um fantástico sentido de humanidade, simpatia e abnegação».

Estes e outros motivos, levaram o comando e a direção dos Famalicenses a celebrar este aniversário «como forma de homenagem ao que o nosso comandante Francisco Mesquita fez por todos nós e pelos outros», lê-se numa nota enviada à imprensa.