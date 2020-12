BV Famalicenses avançam com formação para empregados e desempregados

No início do próximo ano, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses dará início ao desenvolvimento de Formação Modular Certificada, para empregados e desempregados da região e do concelho de VN Famalicão.

Este projeto vai vigorar até 2022, com formações nas áreas da Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho, Proteção de Pessoas e Bens e Silvicultura e Caça. Estima-se a formação de 720 ativos.

Com esta formação de curta duração, a associação pretende ser um agente «de sustentabilidade e qualidade do emprego, apoiando a mobilidade laboral», na adaptação dos trabalhadores, das empresas e das organizações «à mudança»

A formação, em regime laboral e pós-laboral, decorrerá nas instalações dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, nas empresas, nas organizações civis e sociais, Juntas de Freguesias e espaços comunitários.

Este projeto formativo mereceu o apoio financeiro do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

Toda a informação sobre as formações e objetivos será oportunamente divulgada na plataforma que a Associação está a desenvolver para o efeito e da qual atempadamente será dado conhecimento