BV Famalicenses aprovam plano de atividades e orçamento

A Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses aprovou, no dia 28, por unanimidade, o Plano de Atividades e Orçamento de 2021.

Foi apresentado aos sócios o Plano de Atividades, onde se destaca a aposta na formação, tanto para operacionais como empregados e desempregados que desejem enriquecer as suas competências através de formação certificada.

É também intenção dotar o corpo ativo de mais e melhores meios e requalificar as instalações para as tornar mais operacionais. Haverá também novidades que serão dadas a conhecer no decorrer de 2021.

Fazendo uma alusão ao ano difícil, por causa da pandemia, a Assembleia concluiu que «os nossos operacionais tudo deram para fazer face aos problemas e a direção acompanhou-os, dando todo o apoio possível».