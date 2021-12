BV Famalicão entregam cabazes de natal a famílias carenciadas

Já entraram em funcionamento, nas principais entradas da cidade, os painéis informativos do número de lugares disponíveis nos parques de estacionamento públicos de Famalicão.

Os painéis foram instalados na Avenida Eng. Pinheiro Braga e na Avenida 9 de Julho, com informação para os parques de estacionamento do E.Leclerc e da Casa das Artes; na saída da Variante para a Nacional 206 e na Avenida do Brasil, com orientação para o parque de estacionamento da Devesa (CITEVE e Casa do Território) e do Auchan; na Alameda Caminhos de Santiago e na Avenida Marechal Humberto Delgado com orientação para os parques de estacionamento do campo da feira e da Estação Rodoviária de Passageiros; na Avenida dos Descobrimentos, na Nacional 204 (Santo Tirso – Sul2) e na Rua Alberto Sampaio, com orientação para o parque de estacionamento do campo da feira.